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08. 07. 2017

Прогноз погоды в Беларуси на выходные

8 июля Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь на юго-западе страны, а днем и в северных районах скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. По юго-западу республики, а днем и по Витебской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер переменных направлений слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

9 июля погоду в основном будет формировать атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Ночью преимущественно по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+23, °С на юго-западе до +25°С, передает Белгидрометцентр.

10 июля большая часть Беларуси снова будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, и только на северо-востоке страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс. Днем ожидается поступление теплого воздуха из Центральной Европы на юго-запад республики. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +20..+26°С, на юго-западе до +28°С.
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