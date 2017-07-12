Азаренко проиграла Уотсон в миксте Уимблдона

Белорусская теннисистка 7 июля в дуэте с 41-летним сербом Ненадом Зимоньичем не смогла преодолеть стартовый раунд микста на Уимблдоне. Причем проиграла она британке Хизер Уотсон, которую за два часа обыграла в очной встречи и которая выступала в паре с финном Хенри Континеном.

смотрите также Азаренко победила Уотсон и вышла в 1/8 финала Уимблдона Британско-финскому миксту потребовалось всего 56 минут, чтобы пройти во второй раунд — 6:3, 6:4. Между тем белорус Андрей Василевский вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо вышел в третий раунд мужского парного разряда. Во встрече с ними дуэт из Колумбии Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фарах при счете 6:4, 7:6 (7:3), 3:2 в пользу белорусско-чилийского тандема снялся с матча, уступив пропуск в третий раунд.