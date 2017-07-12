В 1/8 Уимблдона Азаренко сразится со второй ракеткой мира

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая на Уимблдонском турнире британку Хитер Уотсон, в 1/8 финала состязаний сразится со второй ракеткой мира - румынской теннисисткой Симоной Халеп, которая оказалась сильнее китаянки Пэн Шуай - 6:4, 7:6 (9:7).

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«Перед матчем с Халеп мне нужно поднять свой уровень игры. Я дошла до второй недели и буду играть с одной из лучших теннисисток мира. Это очень здорово», — отметила белоруска, сообщили организаторы Уимблдонского турнира.

При этом теннисистка, вышедшая на корт после рождения ребенка, отметила, что сейчас у нее началась вторая карьера, а все завоёванные ею ранее титулы остались в прошлом