Лукашенко: белорусскую налоговую систему необходимо сделать более простой и понятной

Белорусскую налоговую систему необходимо сделать более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении работников налоговых органов с профессиональным праздником, сообщили в Администрации главы государства.

«Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ», - сказал он. По его словам, налоговикам предстоит повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами. Среди стоящих перед налоговиками задач президент назвал формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение госбюджета, выявление и профилактику экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции.