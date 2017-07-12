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08. 07. 2017

Лукашенко: белорусскую налоговую систему необходимо сделать более простой и понятной

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Белорусскую налоговую систему необходимо сделать более простой и понятной для населения, органов власти, представителей отечественного и иностранного бизнеса. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравлении работников налоговых органов с профессиональным праздником, сообщили в Администрации главы государства.

«Это станет весомым вкладом в стимулирование деловой инициативы, привлечение в экономику республики внутренних и зарубежных инвестиций, реализацию важнейших социальных программ», - сказал он.

По его словам, налоговикам предстоит повышать свою квалификацию, внедрять передовые методы работы, плодотворно взаимодействовать с другими службами и ведомствами. 

Среди стоящих перед налоговиками задач президент назвал формирование у людей чувства гражданского долга, наполнение госбюджета, выявление и профилактику экономических правонарушений, создание условий для здоровой конкуренции.
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