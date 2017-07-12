Новый тренер ХК «Динамо-Минск» провел первую тренировку

8 июля новый тренер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Горди Дуайер был представлен команде. Об этом сообщили в команде. Гендиректор клуба Анатолий Курилец выразил уверенность, что под руководством Дуайера «зубры» покажут достойный результат.

Также с командой встретились члены тренерского штаба Сергей Стась, который будет отвечать за защитников, и Константин Кольцов, в чьи обязанности войдет работа с нападающими.

После встречи тренеры и игроки отправились на первую тренировку под началом нового главкома.