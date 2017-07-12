Минская сессия ПА ОБСЕ приняла резолюцию с критикой Беларуси

Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ 8 июля на заседании в Минске одобрил резолюцию о ситуации в Восточной Европе, в которой содержится критика Азербайджана, Беларуси и России. Все пункты по Беларуси в ней сохранены, а все поправки об их исключении из резолюции, предложенные белорусской делегации, были отклонены в ходе голосования.

Представляя резолюцию, ее автор, шведский депутат Кристиан Хольм-Баренфельд отметил, что в документе выражена озабоченность в связи с ухудшением демократической ситуации в Азербайджане, Беларуси и России, передает БелаПАН.

Так, резолюция подчеркивает необходимость осуждения аннексии Крыма и обращает внимание на события на востоке Украины, выражается озабоченность преследование ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Относительно Беларуси в документе выражается обеспокоенность по поводу несоответствия выборов стандартам ОБСЕ, ограничений свободы собраний и демонстраций, массовых арестов, проблемы со свободой СМИ. Кроме того, автор резолюции отметил, что в Беларуси сохраняется статья 193.1 УК, запрещающая деятельность от имени незарегистрированной организации. "Мы также призываем правительство Беларуси отказаться от применения смертной казни", — сказал он.

Подчеркнув, что фигурантов дела "Белого легиона" освободили, Кристиан Хольм-Баренфельд отметил, что в стране остаются как минимум еще двое политзаключенных: Михаил Жемчужный и Дмитрий Полиенко. По его словам, необходимо требовать освобождения всех политзаключенных и реабилитации тех, кто был освобожден.

В свою очередь зампредседателя Палаты представителей Беларуси Болеслав Пирштук призвал наполнять сессию ПА ОБСЕ «темами, имеющими объединительный, а не разобщающий характер». «Данную резолюцию не можем назвать ни конструктивной, ни объединительной», - сказал он, заявив, что она носит "селективный, необъективный и предвзятый характер, полностью игнорирующий все позитивные изменения" в Беларуси.

А представитель России заявил, что документ содержит "весь набор антироссийских и русофобских штампов". По его словам, резолюция пытается «переложить на Россию всю полноту ответственности за происходящее, в том числе на Украине». При этом он назвал совершенно неприемлемой формулировку об аннексии Крыма.

Представительница Швейцарии также раскритиковала документ, призвав делать объективный анализ, охватывающий всю Восточную Европу в целом, «не концентрируя внимания на двух отобранных государствах плюс Российская Федерация». Ее поддержал представитель Азербайджана заявил, что полностью разделяет основное содержание выступления швейцарской коллеги, добавив, что «Восточная Европа состоит не только из трех стран».

Кристиан Хольм-Баренфельд в ответ сказал, что при подготовке резолюции речь не шла "об охвате всего мира". "Речь не идет о двойных стандартах, речь идет о проблемах с демократией в этих трех странах, где постоянно нарушаются права человека", — отметил он.