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10. 07. 2017

В итоговую декларацию сессии ПА ОБСЕ не вошла резолюция с критикой Беларуси

Парламентская сессия ОБСЕ, проходящая в Минске, голосованием 9 июля не включила в итоговую декларацию резолюцию «Положение в Восточной Европе» с критикой Азербайджана, Беларуси и России.

смотрите также Минская сессия ПА ОБСЕ приняла резолюцию с критикой Беларуси

Перед голосованием белорусский депутат Валерий Воронецкий заявил, что белорусская делегация не может подержать «конфронтационную и непрофессионально подготовленную» резолюцию о положении в Восточной Европе. Также не поддержала ее и Россия, как и резолюцию «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщает БелаПАН.

Тогда делегаты ПА ОБСЕ решили провести дополнительное голосование по декларации «Положение в Восточной Европе». В результате голосования 43 делегата высказались за и столько же — против включения данной резолюции в Минскую декларацию, 29 — воздержались. Поскольку резолюция не получила большинства голосов, ее не включили в итоговую декларацию.
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