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10. 07. 2017

Лукашенко призвал состоятельных людей поддержать деревушки

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая 8 июля свою родину — деревню Александрию, где в эти дни проходили праздничные мероприятия, призвал состоятельных людей поддержать финансово деревни и небольшие города. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

«Хочу обратиться ко всем, кто сегодня способен что-то сделать для страны, особенно к людям состоятельным. Давайте в ближайшие годы, кто сколько может, сделаем для нашей малой родины то, что может сделать каждый», - сказал он.

По его словам, «если состоятельный человек родился в деревушке и не забудет про нее, в течение трех или пяти лет наша страна станет прекрасной и цветущей». 
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