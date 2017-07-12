Лукашенко пригласил делегацию США в ПА ОБСЕ на учения «Запад-2017»

Президент Беларуси Александром Лукашенко пригласил членов делегации Конгресса США на минской сессии ПА ОБСЕ посетить белорусско-российские военные маневры «Запад-2017» в сентябре. Об этом 9 июля в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил глава делегации США в ПА ОБСЕ, председатель Хельсинкской комиссии США Роджер Уикер.

"Он заверил нас, что наблюдателям будут рады и будут рады видеть нас в их числе. Надеюсь, мы сможем чаще приезжать сюда, и рассчитываю, что больше белорусов смогут приезжать в США", - подытожил сенатор.

Роджер Уикер также высказал мнение, что президенту Беларуси стоит делать маленькие шаги для демократизации. Среди примеров он назвал регистрацию НПО и политических партий, а также выразил удивление, почему до сих пор не зарегистрирована партия «Белорусская христианская демократия».