В Беларуси начинается выдача сертификатов ЦТ

Выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования начинается в Беларуси 10 июля. Получить их абитуриенты могут в пунктах, где они сдавали ЦТ. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, а также пропуск с отметкой о прохождении тестирования.

Если абитуриент не может забрать сертификат по уважительным причинам, то за его это могут сделать законные представители. Для этого им нужны документ, удостоверяющий личность и подтверждающий их статус законного представителя, а также нотариально заверенная копия паспорта абитуриента. Она понадобится и тем, кто забирает сертификат по доверенности, передает БелТА.

Те, кто проходил ЦТ в резервные дни, смогут забрать сертификаты в БГУ с 13 июля.