В Минске открылось отделение посольства Нидерландов

Отделение посольства Нидерландов открылось в Минске. На церемонии по этому случаю присутствовали министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и генеральный секретарь министерства иностранных дел Нидерландов Йохана Брандт. Последняя отметила, что за 25 лет дипломатических отношений страны достигли большого прогресса, хотя в отношениях оставались сложности.

Одним из успешных примеров сотрудничества является программа "Дети Чернобыля", а также совместные начинания в области культуры и спорта, отметила представитель МИД Нидерландов, передает БелТА.

Йохана Брандт выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества Беларуси и Нидерландов по различным направлениям. Открытие отделения посольства она назвала первым шагом, за которым последует назначение конкретного дипломата, который будет представлять интересы Нидерландов в Беларуси.

В свою очередь Владимир Макей отметил, что страны Беларусь и Нидерланды намерены продолжать активный политический диалог. По его словам, открытие посольства «в период активно развивающегося диалога между Беларусью и Европейским союзом это позволит нашим голландским коллегам получать информацию из первых рук о ситуации в Беларуси, о развитии общества и государства и о том, что происходит в нашем регионе в целом».

Глава МИД заявил, что диалог не должен ограничиваться только министерствами иностранных дел, но должен включать и другие государственные институты, гражданское общество и бизнес-сообщества. По его словам, сторонам также необходимо активизировать торгово-экономическое сотрудничество.

Министр также рассчитывает на увеличение в ближайшем будущем аккредитованных в стране иностранных диппредставительств. Сейчас в Беларуси аккредитованы около 60 диппредставительств, консульских учреждений, международных структур. «Несколько стран из так называемой дальней дуги уже заявили о своей готовности открыть посольства в Беларуси. Некоторые европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов и тоже рассматривают пошаговый вариант таких действий», - сказал он.

Вместе с тем МИД сейчас анализирует функционирование белорусских загранучреждений и не исключает внесение главе государства предложения по закрытию неэффективно действующих.