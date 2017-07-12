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10. 07. 2017

Доллар и российский рубль подорожали в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 10 июля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,02% до 1,9743 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,04% до 3,2719 белорусских за 100 российских.

Евро же подешевел на 0,12% до 2,2505 рубля. 
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