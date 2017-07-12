Доллар и российский рубль подорожали в Беларуси

На торгах 10 июля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,02% до 1,9743 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,04% до 3,2719 белорусских за 100 российских.
Евро же подешевел на 0,12% до 2,2505 рубля.
На торгах 10 июля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара вырос на 0,02% до 1,9743 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,04% до 3,2719 белорусских за 100 российских.
Евро же подешевел на 0,12% до 2,2505 рубля.
- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..