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10. 07. 2017

«Батюшку со свастикой» посадили на три года

Суд Заводского района Минска 10 июля приговорил бывшего настоятеля православной церкви в поселке Гатово Константина Бурыкина, известного как «батюшка со свастикой», к трем годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. В срок будут включены восемь месяцев, которые он с ноября 2016 года провел в изоляторе временного содержания.

Священника признали виновным в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ч.2 и ч.3 ст.295 УК), передает БелТА.

При обыске у священника нашли револьвер системы Наган и пистолет Браунинг, которые хотя и были непригодны для стрельбы, но после незначительного ремонта могли снова работать. Также у него дома также обнаружили нацистскую литературу и атрибуты.

Священник пока не знает, будет ли обжаловать приговор.
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