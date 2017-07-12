В Беларуси к концу недели похолодает

Неустойчивая погода с дождями и грозами прогнозируется на этой неделе в Беларуси: в первой половине недели будет тепло, а вот к концу рабочей недели похолодает. Об этом сообщила представитель Белгидрометцентра Светлана Рыбакова.

Во вторник ожидается теплая с грозовыми дождями погода, объявлено грозовое предупреждение. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории грозовые дожди, местами сильные ливни. Днем при грозах в отдельных районах возможен град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. Ночью 13-18 градусов, по юго-западу до 20 градусов. Днем 23-29 градусов, в южных районах до 30-34, передает БелТА.

В среду сохранится теплая неустойчивая погода. На большей части территории кратковременные дожди, ночью в отдельных районах - сильные дожди. Местами грозы. Ночью 12-18 градусов, по юго-востоку до 20, днем 20-27.

В четверг западные районы окажутся под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью 11-18 градусов, днем 21-27, по юго-востоку до 29 градусов, а вот в западных районах - всего 18-20.

В пятницу на территорию страны распространится прохладный воздух со Скандинавии. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и сильные дожди, днем усиление ветра порывами до 15-18 м/с, возможен град. Ночью 12-19 градусов, днем 15-22, лишь по востоку воздух еще до 25.

В выходные также ожидается неустойчивая прохладная погода. В субботу на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью 8-15 градусов, днем 14-21, по востоку до 23.

В воскресенье ночью на большей части территории, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью 7-14 градусов, днем 16-23, в отдельных районах до 25.