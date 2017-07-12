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10. 07. 2017

МАРТ не против роста лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц

Источник фото: Telegraf.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси не возражает против повышения лимитов на посылки из-за границы до 200 евро в месяц. Об этом сообщила 10 июля на пресс-конференции начальник управления организации торговли и услуг МАРТ Виолетта Брезовская.

По ее словам, сейчас обсуждается внесение изменений в указ №40, чтобы увеличить стоимость посылок до 200 евро и 31 килограмма в месяц в совокупности. При этом одна посылка не должна превышать 22 евро и 10 килограмм, передает БелТА.

Сейчас в Беларуси лимит беспошлинного ввоза МПО составляет 22 евро.
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