В МНС пояснили, как вернуть тунеядский сбор

В министерстве по налогам и сборам пояснили, как будут возвращать сбор на финансирование государственных расходов. В МНС отметили, что, согласно распоряжению президента от 5 июля "О возврате сбора на финансирование государственных расходов", уплатившие сбор за 2015 и (или) 2016 годы могут вернуть его, если в 2017 году участвовали в финансировании госрасходов, достигли пенсионного возраста, признаны недееспособными или инвалидами (независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности).

Вернуть сбор граждане могут, обратившись с заявлением в налоговые органы. Заявление также может подать представитель заинтересованного лица на основании доверенности. Форма заявления приведена в приложении 19 к постановлению МНС №14 от 26 апреля 2013 года.

Сбор возвращается либо на счет в белорусском банке, либо наличными из кассы подразделения открытого "Беларусбанка". Срок процедуры - 1 месяц со дня подачи заявления.