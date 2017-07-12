Официальная безработица в Беларуси снизилась до 0,8%

Уровень зарегистрированной безработицы в целом по Беларуси за июнь снизился на 0,1 процентного пункта и составил на 1 июля 0,8% экономически активного населения республики (на 1 июля 2016 года этот показатель равнялся 1,1%).

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Зарегистрированная безработица за июнь снизилась на 0,1 процентного пункта во всех областях и в Минске до 1% в Брестской и Витебской областях, 0,9% - в Гомельской и Могилевской, 0,8% - в Гродненской, 0,7% - в Минской, 0,4% - в Минске.

За июнь количество вакансий возросло почти на 4 тыс., за год - почти в 1,5 раза (на 1 июля 2016 года их было менее 37,8 тыс., а на 1 июля 2017-го - свыше 53,8 тыс.). Среди них 56% приходится на рабочие профессии.

В январе-июне обратились за содействием в поиске рабочего места 138,5 тыс. человек - на 8,2% больше к соответствующему периоду прошлого года. Из них 91,5 тыс. были признаны безработными.

В целом по стране число состоящих на учете безработных за год уменьшилось на 27,7% и составило на 1 июля 34 163 человека, а за июнь их стало меньше на 3,3 тыс. человек.