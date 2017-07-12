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11. 07. 2017

В Беларуси +34 с грозами и ливнями

11 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность. На большей части территории республики дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем при грозах в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°С, в южных районах +30..+34°С. Атмосферное давление будет падать.

12 июля Беларусь будет находиться под влиянием активных фронтальных разделов, перемещающихся с юга Польши. Ожидается на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди; местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-востоку до +20°С, максимальная днем +20..+27°С, передает Белгидрометцентр.

13 июля республика останется в области пониженного атмосферного давления и под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается на большей части территории республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +21..+27°С, по юго-востоку до +29°, в западных районах +18..+20°С.
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