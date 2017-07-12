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11. 07. 2017

Четыре белорусских депутата осудили Россию за оккупацию Крыма

ОБСЕ Источник фото: ByMedia.net

Четыре из шести членов делегации Беларуси в ПА ОБСЕ 9 июля проголосовали за итоговую декларацию минской сессии ассамблеи, частью которой стала украинская резолюция с осуждением «агрессии России против Украины» и «временной оккупации Крыма и Севастополя». Лишь два белорусских парламентария проголосовали против Минской декларации.

Четыре белорусских делегата — депутаты Валерий Воронецкий, Ольга Попко и Болеслав Пирштук, а также сенатор Сергей Рахманов проголосовали за итоговую декларацию вместе с украинской резолюцией. Сенатор Сергей Гайдукевич и депутат Андрей Рыбак — против, передает TUT.by.

В проекте резолюции осуждается оккупация Крыма и Севастополя Россией, а также гибридная агрессия России против Украины на Донбассе. ПА ОБСЕ настоятельно призывает Россию прекратить спонсирование террористической деятельности в Украине посредством притока боевиков, денег и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской границы.

Всего набралось 15 голосов против Минской декларации. 91 делегат поддержал ее, 3 — воздержались.
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