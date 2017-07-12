В Беларуси разрабатывают проект захоронения радиоактивных отходов АЭС

В Беларуси разрабатывают проект пункта захоронения радиоактивных отходов АЭС. Как отметили в министерстве энергетики, предложения к проектным решениям по переработке радиоактивных отходов БелАЭС, их временному хранению на территории АЭС с последующим захоронением подготовлены для их безопасного хранения и изоляции.

Так, предлагается очистка жидких радиоактивных отходов с использованием природного минерального сырья и материалов отечественного производства. Кроме того, изучена возможность модернизации для этих целей сорбентов, мембран и фильтров производства Беларуси.

Сейчас разрабатывается концептуальный проект пункта захоронения радиоактивных отходов (кроме высокоактивных), образующихся при эксплуатации и выводе из эксплуатации БелАЭС. Идут исследования для его сооружения, разработаны рекомендации по созданию общей системы защитных барьеров хранилища радиоактивных отходов для обеспечения их безопасного хранения.