В Гомеле брали взятки за путевки в санатории

УСК по Гомельской области расследовало уголовное дела в отношении начальника представительства «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения», обвиняемого в коррупции.

По информации СК, с июня 2012 года по ноябрь 2016-го обвиняемый неоднократно получал материальные ценности от граждан за выделение им или их детям путевок на оздоровление в санатории, расположенные в Беларуси, России (в Туапсе, Сочи) и в Латвии (в Юрмале). Собраны доказательства по 23 фактам получения взятки.

Обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный незаконным путем. Его действия квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК.