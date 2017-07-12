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11. 07. 2017

В Гомеле брали взятки за путевки в санатории

УСК по Гомельской области расследовало уголовное дела в отношении начальника представительства «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения», обвиняемого в коррупции.

По информации СК, с июня 2012 года по ноябрь 2016-го обвиняемый неоднократно получал материальные ценности от граждан за выделение им или их детям путевок на оздоровление в санатории, расположенные в Беларуси, России (в Туапсе, Сочи) и в Латвии (в Юрмале).  Собраны доказательства по 23 фактам получения взятки.

Обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный незаконным путем. Его действия квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 430 (получение взятки) УК.
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