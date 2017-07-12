Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 12:11
+27°C
Завтра +24°C
+27°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,97
  • € 2,25
11. 07. 2017

Тренеру ФК «Сморгонь» вынесли приговор за взятку

В Минске завершился суд по делу бывшего главного тренера "Сморгони" Николая Рындюка. Хотя ему по ч.1 ст.431 УК (дача взятки) грозило до пяти лет лишения свободы, футболиста осудили на два года исправительных работ с удержанием 25% зарплаты в пользу государства.

Суд признал, что Николай Рындюк передал главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову 100 евро, чтобы тот назначил "правильного" судью на матч с "Оршей" в рамках первой лиги. В тот же день бывшего арбитра задержали, а тренер проходил по делу в качестве одного из свидетелей, передает «Прессбол».

Суд не усмотрел в действиях Николая Рындюка корыстных мотивов и не стал прибегать к лишению свободы. Обвиняемый же не стал обжаловать приговор. 
Это Интересно
Коррупция
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.