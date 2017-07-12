Тренеру ФК «Сморгонь» вынесли приговор за взятку

В Минске завершился суд по делу бывшего главного тренера "Сморгони" Николая Рындюка. Хотя ему по ч.1 ст.431 УК (дача взятки) грозило до пяти лет лишения свободы, футболиста осудили на два года исправительных работ с удержанием 25% зарплаты в пользу государства.

Суд признал, что Николай Рындюк передал главе судейства и инспектирования Белорусской федерации футбола Андрею Жукову 100 евро, чтобы тот назначил "правильного" судью на матч с "Оршей" в рамках первой лиги. В тот же день бывшего арбитра задержали, а тренер проходил по делу в качестве одного из свидетелей, передает «Прессбол».

Суд не усмотрел в действиях Николая Рындюка корыстных мотивов и не стал прибегать к лишению свободы. Обвиняемый же не стал обжаловать приговор.