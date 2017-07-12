Лукашенко поручил не делать выбор между Западом и Востоком

Беларуси принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними, заявил президент Александр Лукашенко 11 июля на совещании по приоритетам внешней политики. "Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними", - сказал он.

При этом глава государства отметил, что стратегическим союзником нашей страны «была, есть и останется Россия», с которой Минск проводит согласованную линию во внешней политике и в сфере безопасности, сообщили в Администрации президента.

По его словам, практическое наполнение также получает всестороннее стратегическое партнерство с Китаем. "И по западному вектору есть конструктивные подвижки. Пройден непростой путь по нормализации отношений с Евросоюзом. Постепенно наращиваются темпы развития сотрудничества с США", - сказал Александр Лукашенко.

При этом он поручил активно искать новых партнеров и расширять взаимодействие с ведущими странами дальней дуги на всех континентах.