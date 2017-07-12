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11. 07. 2017

Лукашенко: Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Александр Лукашенко 11 июля на совещании по приоритетам внешней политики подчеркнул, что Беларуси надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. По его словам, выстраивать нашу внешнеполитическую и внешнеэкономическую деятельность следует по-новому – «более масштабно и наступательно».

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По его словам, настало время, чтобы «во весь голос заявлять о себе на мировой арене», активнее продвигать и защищать свои национальные интересы, чтобы укрепить политически и экономически «наше суверенное и независимое государство», сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил, что эффективное взаимодействие Беларуси с внешним миром - задача и президента, и парламента, и правительства, и министерств, и ведомств, и местной исполнительной власти, и хозяйствующих субъектов. "Если какая-либо из наших структур не может найти свое место в этой работе, значит, определены неправильные приоритеты. Без продвижения вовне своих проектов сегодня не выйти на масштабное развитие. Если нет проектов, то нет эффективной работы!" – сказал он.

Александр Лукашенко также поручил наращивать экспорт услуг, при этом продвигать не только марку "Сделано в Беларуси", но и бренды "Учеба в Беларуси", "Отдых в Беларуси", "Заниматься спортом в Беларуси", "Лечиться в Беларуси". «Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении», - сказал он.

Кроме того, по его словам, стоит по-новому взглянуть на вопрос о возвращении культурных ценностей в страну. 
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