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11. 07. 2017

Доллар и евро продолжают рост

На торгах 11 июля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,2% и составил 2,255 рубля.

Доллар подорожал на 0,31% до 1,9795 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,49% до 3,256 белорусских за 100 российских.
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Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

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