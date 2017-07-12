Доллар и евро продолжают рост

На торгах 11 июля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,2% и составил 2,255 рубля.
Доллар подорожал на 0,31% до 1,9795 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,49% до 3,256 белорусских за 100 российских.
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На торгах 11 июля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,2% и составил 2,255 рубля.
Доллар подорожал на 0,31% до 1,9795 рубля.
Курс российского рубля снизился на 0,49% до 3,256 белорусских за 100 российских.
Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.