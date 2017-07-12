Выйти на пропорцию «треть-треть-треть» в экспорте Беларуси не получается

Беларусь с декабря 2016 года вышла на устойчивую помесячную тенденцию роста объемов экспорта, заявил 11 июля министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики страны. При этом он отметил, что экспортное направление является абсолютным приоритетом в работе МИД и посольств.

По его словам, в 2017 году увеличение экспорта обеспечено как за счет роста средних экспортных цен почти на 16%, так и за счет роста физического объема экспорта по большинству товарных групп. При этом из 2 млрд долларов общего прироста экспорта 1,7 млрд приходится на несырьевые товары, передает БелТА.

Министр подчеркнул, что МИД нацелен на то, чтобы как ситуативно, так и стратегически реагировать на упреждение возникающих вызовов и угроз «в экономической в первую очередь и политической сферах».

Владимир Макей заявил, что главной задачей МИД на экспортном направлении является планомерная диверсификация внешней торговли с равным распределением экспорта на рынки ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги. Однако пока не получается выйти на требуемый результат "треть-треть-треть", вместо этого пропорция выглядит следующим образом: в ЕАЭС - 47,4%, ЕС - 26,6%, дальняя дуга - 26%. По мнению министра, стерильное соблюдение пропорций регионального распределения экспорта привело бы к потере части российского рынка, поэтому «продвигаться к цели нужно не за счет переброски товаров с рынка на рынок, а за счет параллельного наращивания экспорта как на традиционные, так и на новые, слабо освоенные рынки».

Министр считает необходимым "вскрытие" новых рынков, расширение присутствия на дальних рынках, где уже есть белорусская продукция, системную работу по снятию ограничений ее доступа на них. По его словам, следует продолжить целенаправленную работу по заключению совместно с партнерами по ЕАЭС торговых соглашений с третьими странами. "Для многих стран дальней дуги Беларусь представляет интерес именно в контексте нашего участия в ЕАЭС", - подчеркнул он.