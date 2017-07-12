Макей: США и ЕС помогут Беларуси вступить в ВТО

ЕС и США окажут поддержку Беларуси в процессе вступления в ВТО, заявил 11 июля министр иностранных дел Владимир Макей на совещании по приоритетам внешней политики страны. При этом он отметил, что Беларусь значительно продвинулась в двусторонних переговорах с членами ВТО, завершены переговоры с 12 странами, в том числе с Японией и Южной Кореей.

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Сейчас идут предметные переговоры еще с 13 членами ВТО, включая ЕС и США, передает БелТА.

Глава МИД отметил, что по результатам полномасштабного восьмого заседания рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО в Женеве принято решение по подготовке финального документа, в котором фиксируются все условия членства Беларуси в ВТО. На октябрь согласовано проведение девятого заседания рабочей группы.

Министр также подчеркнул, что на переговорах Беларусь ни на йоту не отошла от условий по договору о ЕАЭС.