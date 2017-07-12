Лента RSS
Подписаться на ленту
11 июля 2017, вторник, 16:45
+27°C
Завтра +24°C
+27°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
11. 07. 2017

В Сморгонском районе взорвался газовый баллон: пострадали женщина и трое детей

Источник фото: МЧС

10 июля в Сморгонском районе на озере Белое произошел взрыв газового баллона объёмом 25 литров, в результате чего пострадало четыре человека. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

смотрите также В Барановичах трое детей пострадали при взрыве аэрозольного баллона

На озере отдыхали семь человек. Недалеко от палатки стоял газовый баллон, к газовой горелке и плите он не был подключен. Около 17:15 баллон взорвался, травмировав стоявших рядом женщину 1988 года рождения, ее сына 2011 года рождения, а также девочек 2002 и 2004 года рождения.

Очевидцы доставили их в больницу. Пострадавшие получили ожоги 1-3 степени 25-50% тела, их состояние стабильно тяжелое.

Причина взрыва выясняется.
Это Интересно
Происшествия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.