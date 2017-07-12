В Сморгонском районе взорвался газовый баллон: пострадали женщина и трое детей

10 июля в Сморгонском районе на озере Белое произошел взрыв газового баллона объёмом 25 литров, в результате чего пострадало четыре человека. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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На озере отдыхали семь человек. Недалеко от палатки стоял газовый баллон, к газовой горелке и плите он не был подключен. Около 17:15 баллон взорвался, травмировав стоявших рядом женщину 1988 года рождения, ее сына 2011 года рождения, а также девочек 2002 и 2004 года рождения.

Очевидцы доставили их в больницу. Пострадавшие получили ожоги 1-3 степени 25-50% тела, их состояние стабильно тяжелое.

Причина взрыва выясняется.