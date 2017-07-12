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11. 07. 2017

В Брестской области обновили антирекорд пьяного вождения

В Брестской области обновлен алкогольный антирекорд пьяного вождения. Инцидент произошел 10 июля около 18:15: внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Opel, неуверенно ехавший по улице Промышленной в деревне Тельмы-2. Об этом сообщили в ГАИ области.

За рулем оказался 31-летний житель Бреста, который после празднования дня рождения коллеги ехал домой. Медицинское освидетельствование показало в его крови 4,36 промилле алкоголя, что стало новым «антирекордом» в регионе.

Мужчина и ранее управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 2011 году его привлекали к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.18.16 КоАП.
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