В Брестской области обновили антирекорд пьяного вождения

В Брестской области обновлен алкогольный антирекорд пьяного вождения. Инцидент произошел 10 июля около 18:15: внимание сотрудников Госавтоинспекции привлек автомобиль Opel, неуверенно ехавший по улице Промышленной в деревне Тельмы-2. Об этом сообщили в ГАИ области.

За рулем оказался 31-летний житель Бреста, который после празднования дня рождения коллеги ехал домой. Медицинское освидетельствование показало в его крови 4,36 промилле алкоголя, что стало новым «антирекордом» в регионе.

Мужчина и ранее управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В 2011 году его привлекали к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.18.16 КоАП.