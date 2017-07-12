Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 09:26
+23°C
Завтра +21°C
+23°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
12. 07. 2017

В Беларуси будет дождливо

12 июля погодные условия на территории Беларуси ночью будут определять активные атмосферные фронты, днем скажется влияние влажной воздушной массы, поступающей с Польши. Ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+26°С, по юго-востоку до +28°С. Атмосферное давление днем будет расти.

13 июля погоду в стране будет формировать система активных атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы. Ожидается ночью в отдельных районах, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди; днем во многих районах кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Днем в западных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем будет колебаться от +18°С по западу до +27°С по востоку страны, передает Белгидрометцентр.

14 июля Беларусь останется в зоне атмосферных фронтов, отходящих на восток страны, вслед за которыми начнет поступать более прохладная воздушная масса с Северной Европы. Ожидается ночью на большей части территории, днем в центральных и восточных районах республики кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. Местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, днем +14..+20°С, по западу до +22°С.
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.