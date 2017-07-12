В Беларуси будет дождливо

12 июля погодные условия на территории Беларуси ночью будут определять активные атмосферные фронты, днем скажется влияние влажной воздушной массы, поступающей с Польши. Ожидается переменная облачность. Днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+26°С, по юго-востоку до +28°С. Атмосферное давление днем будет расти.

13 июля погоду в стране будет формировать система активных атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы. Ожидается ночью в отдельных районах, а по Брестской и Гродненской областям на большей части территории кратковременные дожди; днем во многих районах кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Днем в западных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем будет колебаться от +18°С по западу до +27°С по востоку страны, передает Белгидрометцентр.

14 июля Беларусь останется в зоне атмосферных фронтов, отходящих на восток страны, вслед за которыми начнет поступать более прохладная воздушная масса с Северной Европы. Ожидается ночью на большей части территории, днем в центральных и восточных районах республики кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, грозы. Местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, днем +14..+20°С, по западу до +22°С.