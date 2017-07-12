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12. 07. 2017

Хоккеист Денисов перешел в минское «Динамо»

Минский хоккейный клуб «Динамо» договорился о подписании контракта с белорусским защитником Владимиром Денисовым. Контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан на один год, сообщили в клубе.

С 2009 по 2013 год Владимир Денисов уже выступал за минчан. В 148 матчах в составе «Динамо» он забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач.

В прошлом сезоне хоккеист выступал в составе "Трактора", сыграв в 50 матчах КХЛ, в которых забросил 1 шайбу и отдал 2 результативные передачи, набрав 3 очка при показателе полезности "+16".

Всего у Владимира Денисова в КХЛ 356 матчей, в которых он набрал 59 (21+38) очков по системе гол+пас . 
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Хоккей
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