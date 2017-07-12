Букмекеры ставят на БАТЭ в матче с «Алашкертом»

Борисовский БАТЭ 12 июля на своем поле примет в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА армянский «Алашкерт». Встреча на «Борисов-Арене» начнется в 20:30.

Букмекеры в этой паре явным фаворитом видят белорусский клуб. В среднем, ставки на победу БАТЭ принимаются по коэффициенту 1.12, на ничью — 8.10, на победу «Алашкерта» — 16.00.

В преддверии матча главный тренер армянского клуба Абраам Хашманян на пресс-конференции отметил, что «уровень белорусского клубного футбола повыше» армянского. «Сейчас делается все возможное, чтобы армянский футбол был на лучшем уровне, но вы знаете, что у нас шесть клубов играет в высшей лиге, это очень мало. И поэтому белорусский футбол сейчас находится в более хорошем состоянии», - сказал он, передает football.by.

Вместе с тем главный тренер БАТЭ Александр Ермакович заявил, что «в Борисове будет праздник». Он также отметил, что полузащитник Станислав Драгун может принять участие в матче против «Алашкерта», сообщает tribuna.