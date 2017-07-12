Президент Молдовы хочет превратить свою страну в Беларусь

Молдова должна быть похожа на Беларусь, заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире программы "Актуальное интервью" телеканала "Беларусь 1". "Нужен сильный лидер, нужна жесткая вертикаль власти, нужно навести порядок в экономике, нужно вернуть то, что было хорошее при Советском Союзе (вы смогли это сохранить, а у нас все разрушили), нужно дружить со всеми", - сказал он.

По его словам, вскоре в Молдове смогут расширить полномочия президента по примеру Беларуси. «И тогда все заработает, не будет вот этой анархии - это не демократия, это анархия получается. У вас этого нет, и это плюс», - подчеркнул он.

При этом Игорь Додон заявил об успехах Беларуси в экономике, которые, по его мнению, заключаются в сохранении того, «что было в Советском Союзе». Кроме того, он увидел успехи Беларуси в социальной сфере, строительстве, развитии инфраструктуры.