Лента RSS
Подписаться на ленту
12 июля 2017, среда, 10:55
+23°C
Завтра +21°C
+23°C
Завтра +21°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,25
12. 07. 2017

Канадские санкции в отношении Беларуси перестали действовать

С 12 июля перестали действовать экономические санкции Канады в отношении Беларуси, которые были отменены решением канадского правительства, опубликованным 26 июня. Согласно ему, Беларусь исключили из списка стран (кроме Беларуси в нем была Северная Корея), для экспорта в которые необходимо получать разрешение министерства иностранных дел и торговли Канады.

В канадском МИД такое решение объяснили освобождение Минском политических заключенных и проведением мирных президентских выборов в Беларуси в октябре 2015 года, а также в связи с ролью страны в содействии переговорам по ситуации на востоке Украины.

Санкций в отношении Беларуси были введены 14 декабря 2006 года в связи с нарушениями прав человека в стране.
Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Люблю играть в покер, но жена поставила меня перед выбором: либо она, либо покер. Мне кажется, что она блефует.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.