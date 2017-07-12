Канадские санкции в отношении Беларуси перестали действовать

С 12 июля перестали действовать экономические санкции Канады в отношении Беларуси, которые были отменены решением канадского правительства, опубликованным 26 июня. Согласно ему, Беларусь исключили из списка стран (кроме Беларуси в нем была Северная Корея), для экспорта в которые необходимо получать разрешение министерства иностранных дел и торговли Канады.

В канадском МИД такое решение объяснили освобождение Минском политических заключенных и проведением мирных президентских выборов в Беларуси в октябре 2015 года, а также в связи с ролью страны в содействии переговорам по ситуации на востоке Украины.

Санкций в отношении Беларуси были введены 14 декабря 2006 года в связи с нарушениями прав человека в стране.