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12. 07. 2017

Белорусские вузы начали прием документов

Источник фото: ByMedia.net

Белорусские вузы 12 июля начали принимать документы от абитуриентов. Принимать документы на бюджет у абитуриентов будут по 17 июля. На платные места срок подачи продлится по 4 августа, из них в силовые и творческие вузы - по 31 июля и 2 августа соответственно.

Выпускники профильных педагогических классов, поступающие на педагогически специальности, должны подать документы с 12 по 14 июля, чтобы пройти собеседование.

18 июля начнутся вступительные испытания по творчеству, физкультуре и для абитуриентов со средним специальным образованием, поступающих на сокращенную форму обучения. Зачисление на бюджет завершится 28 июля, в силовых вузах - 24-го. На платное отделение в обычных вузах будут зачислять по 6 августа, в силовых - по 2 августа, в творческих - по 3 августа.
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