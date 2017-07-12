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12. 07. 2017

Президент Молдовы летит в Беларусь

Источник фото: Sputnik

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июля в Витебске проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, который 12 - 14 июля посетит с рабочим визитом Беларусь. Стороны планируют обсудить сотрудничество в политической и социально-экономической сферах, в том числе взаимодействие в формате интеграционных объединений.

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Как сообщили в Администрации главы белорусского государства, во время визита Игорь Додон также встретится с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посетит ряд предприятий и социокультурных объектов.

Кроме того, он примет участие в торжественном открытии Славянского базара в Витебске.
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