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12. 07. 2017

Вынесен приговор учительницам погибшей «на картошке» школьницы

12 июля суд Молодечненского района Минской области вынес приговор по уголовному делу по обвинению учителей одной из средних школ Молодечно в смерти на картофельном поле школьницы. Об этом сообщили в Верховном суде.

Обвиняемые признаны виновными ч.2 ст.165 УК в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности смерть ребенка.

Каждой учительнице назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года со штрафом в 2300 рублей в доход государства и лишением права два года занимать должности, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей.

Как сообщал Телеграф, 29 сентября 2016 года во время уборки картофеля на поле СПК «Восход-Агро» на 13-летнюю учащуюся Молодечненской школы №11 наехал грузовик. Водитель тогда заявил, что не заметил девочку. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

23 декабря суд Молодечненского района вынес приговор в отношении 22-летнего водителя МАЗа. Молодой человек получил три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Никто из чиновников, направивших школьников на картофельное поле, к ответственности привлечен не был.
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