Лукашенко: русский язык принадлежит многим странам и народам

Русский язык для Беларуси не чужой, заявил 12 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы в Минске. По его словам, русский язык является национальным достоянием в Беларуси, при этом белорусы «внесли немалый вклад в его развитие, обогатили его».

Глава государства также заявил, что благодаря русскому языку есть «возможность более масштабных и прямых контактов в области науки, культуры и искусства», сообщили в Администрации президента.

Вместе с тем, отметил он, русский язык принадлежит многим странам и народам, в том числе и Беларуси, «и в нем вклад не только русских людей».

При этом Александр Лукашенко отметил, что власти страны намерены развивать и белорусский язык. «Мы многое делаем. И вас это нисколько не должно настораживать. Этим мы будем и богаты», - заявил он.