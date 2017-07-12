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12. 07. 2017

Курс евро в Беларуси вырос на 0,45%

Источник фото: Telegraf.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 июля вырос на 0,45% и составил 2,65 рубля.

Доллар подешевел на 0,07% до 1,9781 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,16% до 3,2612 белорусских за 100 российских.
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– Мальчик, а давно идет дождь?

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