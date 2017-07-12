Курс евро в Беларуси вырос на 0,45%

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 июля вырос на 0,45% и составил 2,65 рубля.
Доллар подешевел на 0,07% до 1,9781 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,16% до 3,2612 белорусских за 100 российских.
новость
новость
Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 июля вырос на 0,45% и составил 2,65 рубля.
Доллар подешевел на 0,07% до 1,9781 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,16% до 3,2612 белорусских за 100 российских.
Однажды в Беларуси:
– Мальчик, а давно идет дождь?
– Не знаю, мне всего 6 лет.