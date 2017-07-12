Лавров: Купчина не будет генсеком ОБСЕ

Ряд западных стран не поддержали назначение генеральным секретарем ОБСЕ белорусского посла в Вене Елены Купчиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после неформальной министерской встречи ОБСЕ в Мауэрбахе (Австрия). По его словам, ряд западных стран категорически не поддержали очень сильную белорусскую кандидатуру.

Глава российского МИД подчеркнул, что Елена Купчина - сильный кандидат на любую из вакантных должностей: генерального секретаря, директора БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека), спецпредставителя по СМИ и Верховного комиссара по национальным меньшинствам.

Причины ее неназначения Сергей Лавров видит в дискриминации «стран, которые находятся к востоку от Вены». Однако, по информации газеты «Коммерсант», «ряд западных стран дали понять, что не готовы «награждать Минск», после разгонов весенних протестов в Беларуси.

Вместе с тем пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик заявил, что «формально решение еще не принято, поэтому заранее комментировать такие вещи не очень корректно». По его словам, внося свою кандидатуру, Беларусь, руководствовалась стремлением внести вклад в формирование атмосферы взаимного доверия, диалога и укрепление ОБСЕ.

«Считая, что организация упустила возможность существенно укрепить чувство совместного владения и внести дополнительный вклад в устранение разделительных линий в нашем общем регионе, мы тем не менее по-прежнему убеждены в особой важности и роли ОБСЕ», - сказал он, сообщили в МИД.