В Москве двое белорусских бомжей убили знакомого

11 июля в Москве задержали двоих белорусских граждан, с весны проживавших на местных вокзалах. Их подозревают в том, что они топором и молотком, нанеся множественные удары, убили знакомого мужчину.

Тело убитого нашли утром 8 июля в водосточном канале у одного из кладбищ во 2-м Рощинском проезде. При осмотре тела обнаружены раны головы, сообщает «Москва».

Задержаны подозреваемые также были во 2-м Рощинском проезде. Задержанные - двое граждан 1973 и 1990 годов рождения, которые поссорились со знакомым и убили его.