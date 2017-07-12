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12. 07. 2017

В Москве двое белорусских бомжей убили знакомого

11 июля в Москве задержали двоих белорусских граждан, с весны проживавших на местных вокзалах. Их подозревают в том, что они топором и молотком, нанеся множественные удары, убили знакомого мужчину.

Тело убитого нашли утром 8 июля в водосточном канале у одного из кладбищ во 2-м Рощинском проезде. При осмотре тела обнаружены раны головы, сообщает «Москва».

Задержаны подозреваемые также были во 2-м Рощинском проезде. Задержанные - двое граждан 1973 и 1990 годов рождения, которые поссорились со знакомым и убили его.
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