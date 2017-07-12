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12. 07. 2017

Русый: многие вопросы по поставкам белорусской молочки в Россию надуманы

Беларусь рассчитывает на снятие в ближайшие дни ограничений по поставкам в Россию молочной продукции предприятий Пружан и Кобрина, сообщил 12 июля заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый на встрече президента Молдовы Игоря Додона с представителями белорусского бизнеса.

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По его словам, продукции на складах сейчас нет, а темп роста экспорта в Россию составляет 128%. При этом, заявил он, многие вопросы по поставкам надуманы и снимаются, передает БелТА.

«Сейчас открыт Могилевский мясокомбинат, Минская область, Березовский сыродельный комбинат, на днях откроют Пружаны и Кобрин», - заявил вице-премьер. 
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