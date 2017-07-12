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12. 07. 2017

В Дятлово мальчик испугался компьютерной игры и выпал в окно

Дятловский райотдел Следственного комитета проводит проверку по факту падения шестилетнего мальчика из окна квартиры на третьем этаже жилого дома в Дятлово. Об этом сообщили в Гродненском областном УСК.

11 июля около 20:35 мальчик с мамой был в гостях. Когда взрослые пошли на улицу, он остался в квартире один играть в компьютерную игру. По возвращению взрослые нашли ребенка у дома, где он оказался, выпав из окна. Врачи госпитализировали мальчика с подозрениями на переломы костей и повреждения внутренних органов, но опасения врачей не подтвердились. Ребенок находится под динамическим наблюдением. 

По версии следствия, оставшись дома один, мальчик играл в агрессивную виртуальную игру, вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя. Напуганный, он попытался выйти из квартиры, но не смог открыть замок, заблокировав его. После этого направился к окну и выпал через форточку, которую сам и открыл.
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