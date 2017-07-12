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13. 07. 2017

В Беларуси местами ожидается град, сильные ливни

Источник фото: МЧС

13 июля скажется влияние активных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди, грозы. В дневные часы местами град, сильные ливни. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем во многих районах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от +18°С по западу до +27°С по востоку страны. Атмосферное давление будет падать.

14 июля ночью Беларусь останется в зоне атмосферных фронтов, утром и днем отходящих на восток страны, вслед за которыми начнет поступать более прохладная воздушная масса с Северной Европы. Ожидается ночью на большей части территории, днем в центральных и восточных районах республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы, ночью сильные дожди. При грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +14..+20°С, по юго-западу до +22°С, передает Белгидрометцентр.

15 июля погоду в нашей стране будет формировать в основном область пониженного атмосферного давления, сформированном в неустойчивой прохладной воздушной массе. Ожидается ночью в отдельных районах республики, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +17..+24°С.
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