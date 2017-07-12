На проспекте Машерова в Минске изменяют дорожное движение

Для увеличения пропускной способности, повышения безопасности, оптимизации и упорядочения дорожного движения на проспекте Машерова (от улицы Куйбышева до Даумана) к 14 июля изменят организации дорожного движения. Об этом сообщили в ГАИ Минска.

Так, на проспекте от улицы Даумана до Кропоткина нанесут новую горизонтальную дорожную разметку.

На светофоре на пересечении с улицей Богдановича демонтируют дополнительные стрелки «налево» по Богдановича с обеих сторон, изменят режим работы светофора, организуют альтернативные развороты по проспекту и нанесут соответствующую горизонтальную разметку, демонтируют и установят дорожные знаки.

На светофоре у военного госпиталя демонтируют вызывное пешеходное табло, а на светофоре на пересечении с улицей Куйбышева» запретят поворот налево с проспекта на Куйбышева со стороны улицы Красной, изменят режим работы светофора, организуют альтернативный разворот по Машерова в военного госпиталя, нанесут соответствующую горизонтальную разметку, демонтируют и установят дорожные знаки.