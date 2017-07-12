Молдова нацелена на рост товарооборота с Беларусью до 400 млн долларов, сообщил 12 июля президент Молдовы Игорь Додон на встрече с представителями белорусского бизнеса. При этом он отметил, что в связи с возможным получением Молдовой статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, между странами «помимо двусторонних отношений, многосторонних в СНГ, в ближайшем будущем будет возможность сотрудничества и в ЕАЭС».

Игорь Додон выразил готовность к диалогу с белорусским бизнесом, пообещав решить все существующие проблемы, передает БелТА.

В качестве перспективных направлений сотрудничества он назвал выход на новые рынки совместного белорусско-молдавского производства троллейбусов в Кишиневе. «У Молдовы есть возможность беспошлинно продавать молдавские товары на рынке Европейского союза, это означает, что через Молдову можно выйти на тот же румынский рынок и дальше», - пояснил президент.

В связи с этим Игорь Додон призвал белорусский бизнес рассматривать Молдову не только с точки зрения поставки товаров местным потребителям, но и с точки зрения создания производств, продукция которых может быть реализована в третьих странах. Для стратегических проектов в Молдове могут быть приняты отдельные законодательные акты, уточнил он.

На встрече с президентом Молдовы белорусский вице-премьер Михаил Русый также отметил, что стороны обсуждают создание совместных производств в пищевой промышленности. Так, обсуждается создание в Молдове совместного производства молока. Также планируется при производстве белорусского детского питания использовать продукты, которые выращиваются в Молдове, но не растут в Беларуси, и не закупать их в третьих странах.

Кроме того, Минск готов рассмотреть создание завода по переработке или розливу и производству вин высокого качества в Беларуси. По словам вице-премьера, производство вина может быть молдавское, молдавско-белорусско-российское, белорусско-молдавское или российско-молдавское.

Также Михаил Русый предложил открыть в Молдове торговый дом Беларуси, а в Беларуси - торговый дом Молдовы, чтобы обеспечить доступность белорусских товаров.

Молдова в свою очередь заинтересована в расширении сборочного производства белорусских тракторов, заявил Игорь Додон во время посещения МТЗ. Он высказал заинтересованность в расширении модельного ряда тракторов в линейке энергонасыщенных. В частности, обсуждается вопрос сборочного производства тракторов BELARUS 2022 в Молдове.

Президент Молдовы выразил уверенность , что у стран есть перспективы для расширения совместных производств. "Надеюсь, что после моего визита в Беларусь интерес наших агропромышленников и партнеров в области развития совместных производств возрастет", - сказал он.