На стоянке в Гомеле загорелся автомобиль: повреждены шесть машин

При пожаре в Гомеле повреждены шесть автомобилей, сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о горящем автомобиле на стоянке возле дома по улице Ильича, 161а областного центра поступило ночью 13 июля. Возгорание произошло в моторном отсеке легкового автомобиля "Mercedes". Причина возгорания устанавливается.

Хотя пожар был оперативно ликвидирован, огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля, а также припаркованные рядом две машины Opel, Citroen, Kia и Ford. Пострадавших нет.