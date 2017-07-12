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13. 07. 2017

На стоянке в Гомеле загорелся автомобиль: повреждены шесть машин

При пожаре в Гомеле повреждены шесть автомобилей, сообщили в Гомельском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о горящем автомобиле на стоянке возле дома по улице Ильича, 161а областного центра поступило ночью 13 июля. Возгорание произошло в моторном отсеке легкового автомобиля "Mercedes". Причина возгорания устанавливается.

Хотя пожар был оперативно ликвидирован, огонь повредил моторный отсек и салон автомобиля, а также припаркованные рядом две машины Opel, Citroen, Kia и Ford. Пострадавших нет.
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