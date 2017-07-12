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13. 07. 2017

В Беларуси разрабатывают стандарты качества социальных услуг

В Беларуси разрабатывают стандарты качества социальных услуг, сообщил замминистра труда и соцзащиты Александр Румак на пресс-конференции 13 июля. По его словам, введение стандартов качества социальных услуг новой редакцией закона "О социальном обслуживании", которая вступит в силу 25 декабря.

НИИ труда минтруда и соцзащиты уже подготовил предложения о требованиях к содержанию и качеству таких услуг, оказываемых в рамках государственных минимальных социальных стандартов в области социального обслуживания, передает БелТА.

Эти предложения согласовываются с облисполкомами и Мингорисполкомом.
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