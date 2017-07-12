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13. 07. 2017

Натравившего на людей собаку бобруйчанина посадили на шесть лет

Вступил в силу приговор суда Бобруйского района и Бобруйска за особо злостное хулиганство в отношении ранее неоднократного судимого 34-летнего местного жителя, который 21 декабря 2016 года по пьяни напал на мужчину и двух девушек, избил их и натравил на них свою овчарку. Двое из троих потерпевших пострадали от укусов собаки.

На суде обвиняемый поначалу не признавал вину, но после оглашения показаний, данных им в ходе расследования, признал ее полностью, передает БелаПАН.

С учетом личности фигуранта и обстоятельств дела, суд приговорил его к шести годам лишения свободы в условиях строгого режима. Также в пользу потерпевшего взыскано 500 рублей для компенсации морального вреда.
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