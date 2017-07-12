«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Беларуси

«Яндекс.Такси» и Uber решили объединить свои сервисы в Беларуси, а также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане и России. Возглавит объединенную компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

После объединения для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу, чтобы в одном приложении получать заказы и от «Яндекс.Такси», и от Uber, передает Meduza.

Uber и «Яндекс.Такси» проинвестируют в новую компанию 225 и 100 млн долларов соответственно, оценивая объединенную компанию в 3,725 млрд долларов. 59,3% акций новой компании получит «Яндекс», еще 36,6% - Uber, остальные 4,1% - сотрудники этих компаний. Сделка еще должна пройти процесс одобрения регуляторов.